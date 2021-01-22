Pandemi kurallarını ihlal eden 10 kişiye para cezası verildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir işletmede sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan uygulamada, iş yerindeki 10 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan kararları ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

Ayrıca içerideki 4 kişiye kumar oynadıkları için idari para cezası kesilmesi için tutanak düzenlendi. Kumar oynattığı tespit edilen kişi hakkında ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

