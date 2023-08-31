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Panelvan motosiklete çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki panelvan, motosiklet sürücüsüne çarparak yaraladı. Hafif şekilde yaralanan motosikletçi hastaneye kaldırıldı.

Panelvan motosiklete çarptı: 1 yaralı

31 Ağustos 2023 Perşembe 11:12

Kaza, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 34 VN 182 plakalı panelvan, 41 ANY 260 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.





İHA
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