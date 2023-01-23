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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Kocaeli’de otomobil park halindeyken alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

23 Ocak 2023 Pazartesi 15:20
  Yangın, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi Tuna Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T.’ye ait 34 PD 7657 plakalı Citröen marka otomobil park halindeyken alevlere teslim oldu. Otomobilin yandığının görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yapmış olduğu müdahaleyle araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. 
  Öte yandan, aynı otomobilin 1 ay önce kurşunlandığı iddia edilirken yangınla ilgili çalışma başlatan polisler, kundaklanma ihtimali üzerine de incelemelerde bulunuyor. 


İHA
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