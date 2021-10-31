Park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

4 Temmuz Mahallesi'ndeki otoparkta bulunan 06 GL 747 plakalı otomobilden dumanların çıktığını fark eden otopark görevlisi itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
AA
Karamürsel ilçesinde, park halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.
4 Temmuz Mahallesi'ndeki otoparkta bulunan 06 GL 747 plakalı otomobilden dumanların çıktığını fark eden otopark görevlisi itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.