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Park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

Karamürsel ilçesinde, park halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

31 Ekim 2021 Pazar 20:03

4 Temmuz Mahallesi'ndeki otoparkta bulunan 06 GL 747 plakalı otomobilden dumanların çıktığını fark eden otopark görevlisi itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.



AA
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