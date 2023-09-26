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Parmağını sıraya sıkıştıran liseli kızı itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde parmağını sıranın demir boru kısmına sıkıştıran liseli kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Parmağını sıraya sıkıştıran liseli kızı itfaiye kurtardı

26 Eylül 2023 Salı 10:21

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'ndeki özel bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi, sol yüzük parmağını oturduğu sıranın demir borusuna soktu. Genç kız parmağını geri çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada okul idarecileri, öğretmenler ve arkadaşları genç kızın yardımına koştu. Öğretmenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması neticesinde genç kızın parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kızı öğretmenleri teselli etti.





İHA
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