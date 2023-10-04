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Patlamanın Olduğu Sokakta İncelemeler Yapıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boş dükkanda alimünyum fosfit ile suyun tepkimeye girmesi neticesinde meydana gelen patlamanın ardından ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Patlamanın Olduğu Sokakta İncelemeler Yapıldı

04 Ekim 2023 Çarşamba 14:37

 Etrafa zehirli gaz yayılma ihtimali dolayısıyla tahliye edilen binalardaki vatandaşların da sabah saatlerinde evlerine döndüğü öğrenildi. Olay, dün gece saatlerinde Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak’ta bulunan boş dükkanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanda depolanan alüminyum fosfit ile suyun reaksiyona girmesi neticesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dükkanın camları kırıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, kimyasal olaylara müdahale aracı, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşı ekipler bölgede geniş güvenlik önemleri aldı. Dükkanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Koruyucu kıyafetlerini giyen itfaiye ekipleri dükkanın içine girerek, reaksiyona girmeyen kimyasal ürünleri bertaraf etti. Bertaraf edilen ürünlerin İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) götürüleceği bildirildi. Vatandaşlar evlerine döndü.  Etrafa zehirli gaz yayılma ihtimali dolayısıyla binalardan tahliye edilen vatandaşların, sabah saatlerinde evlerine yeniden dönmelerine izin verildiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar da olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. 

İHA
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