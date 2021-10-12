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ASAYİŞ:
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Pazarlama personelinin firmanın tahsilat günü öldürüldüğü 17 yıl önceki faili meçhul cinayet aydınlatıldı

- Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan iki şüpheliden Kovid-19 testi pozitif çıkan eski muhasebeci, koruyucu kıyafet giydirilerek filyasyon ekiplerinin aracıyla adliyeye götürüldü

Pazarlama personelinin firmanın tahsilat günü öldürüldüğü 17 yıl önceki faili meçhul cinayet aydınlatıldı

12 Ekim 2021 Salı 12:07


Kartepe ilçesinde 17 yıl önce pazarlama personelinin çalıştığı firmanın tahsilat gününde öldürülmesiyle ilgili yakalanan biri eski muhasebeci iki zanlı adliyeye sevk edildi.

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran 2004'te pazarlama personeli olarak çalıştığı tavuk firmasına ait dağıtım aracında bıçaklanarak öldürülen Murat Özdemir'in katil zanlılarının yakalanması için çalışma yaptı.

Suç tarihinde jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekipler, olayda çek, senet ve para gasbının olması, cinayetin firmanın haftalık tahsilat gününde işlenmesinden yola çıkarak şirketin eski ve mevcut çalışanlarını takibe aldı.

Şüphelenilen iki kişinin yakalanması için operasyon düzenleyen ekipler, cinayetten 6-7 ay önce muhasebeci olarak çalıştığı belirlenen Murat Ş. (43) ile bu kişiyle bağlantılı olduğu tespit edilen H.F'yi (61) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan eski muhasebeci, emniyetteki işlemlerin ardından koruyucu kıyafet giydirilerek İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin aracıyla adliyeye götürüldü.

Diğer şüpheli, görüntü alan gazetecilere "Suçsuzum, ben yapmadım. Hiç boşuna beni çekmeyin, suçlu orada." diyerek eski muhasebeci Murat Ş'yi işaret etti.



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