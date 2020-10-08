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PKK/KCK Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

PKK/KCK Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

08 Ekim 2020 Perşembe 15:51

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Darıca, Dilovası, Gebze, Körfez, İzmit ve Başiskele ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



AA
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