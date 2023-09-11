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Plakasız sürücü cezadan kurtulamadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hem yüksek sesle müzik yayını yapan hem de otomobilinde plakası bulunmayan sürücüye 808 TL cezai işlem uygulandı.

Plakasız sürücü cezadan kurtulamadı

11 Eylül 2023 Pazartesi 10:32

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri gece saatlerinde Hacı Halil Mahallesi Adliye Caddesinde denetim gerçekleştirdi. Polis ekiplerince durdurulan 40 araç kontrol edilirken, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. F.B. idaresindeki 34 DEN 772 plakalı otomobile de yüksek ses yaydığı sebebiyle 404 TL ceza kesildi. Aynı zamanda otomobilin ön plakasının takılı olmadığı tespit edilerek, sürücüye, 404 TL daha cezai işlem uygulandı. Uygulama noktasını fark eden ve kaçan 3 araç sürücüsü de ceza yemekten kurtulamadı.





İHA
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