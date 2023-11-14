Polat’ların avukatı tutukluluğa itiraz etti

Tutukluluğa itiraz
Sulh Ceza Hakimliğine giden Engin ve Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Horoz, Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti. İtirazı değerlendirmeye alan hakimlik ise henüz kararını açıklamadı.
İHA
Dilan ve Engin Polat’ın tutukluluğuna itiraz eden avukatları Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.
Tutukluluğa itiraz
Sulh Ceza Hakimliğine giden Engin ve Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, tutukluluğa itiraz etti. Horoz, Polat çiftinin tahliye olmasını talep etti. İtirazı değerlendirmeye alan hakimlik ise henüz kararını açıklamadı.