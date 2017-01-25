Polisten 80 milyona FETÖ uyarısı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, “FETÖ/PDY Terör örgütüne üyesiniz” diyerek vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere karşı vatandaşa uyarı mesajı gönderdi. 80 milyona dolandırıcılara karşı uyanık olunması için gönderilen kısa mesajda “Telefonda kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp adınızı veya banka hesabınız FETÖ/ PDY Terör Örgütüne karıştı, diyerek para veya altın isteyenlere inanmayın” ifadelerine yer verildi. Yöntemlerini sürekli olarak değiştiren dolandırıcıların fark edilmesi üzerine durumun emniyet ekiplerine bildirilmesi belirtildi.