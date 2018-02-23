Polisten kaçan hırsız kaza yapınca yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde, Salih Sert'e ait park halindeki 41 VK 984 plakalı kamyonun akülerini çalmaya çalışan kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Fark edildiğini anlayan şüpheli, olay yerine geldiği 06 FA 4450 plakalı aracına binerek kaçmaya başladı.

Şüphelinin kaçtığı ihbarını alan polis ekipleri bölgedeki yolları kapattı. Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sıkıştırılan şüpheli, polisin "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca başladı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından şüphelinin kullandığı araç, Mustafa Paşa Mahallesi 742 Sokak'ta önce bir bahçe duvarına, ardından da park halinde bulunan 34 DP 2907 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada yaralanan şüpheli B.D, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan şüpheli, daha sonra Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosuna götürüldü.

Akülerinden biri çalınan kamyonun sahibi Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kamyonumu park ettikten sonra eve gittim. Akülerimi çalan zanlıyı gören vatandaşlar beni aradı ve ben de hemen kamyonun yanına geldim. Akülerden birinin çalındığını gördüm. Daha yeni almıştım." diye konuştu.