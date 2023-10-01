Rampadan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Koru Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki Bekir Sıddık Danışman, evinin bulunduğu binaya girmek için çelik konstrüksiyon rampaya yöneldi. Rampayı çıkarken dengesini kaybeden Danışma yere düştü. Yerden kalkamayan yaşlı adamı görenler yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, ağır yaralı olarak özel bir hastaneye götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Danışman hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.









İHA