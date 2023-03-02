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Refüjden atlayıp karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Darıca ilçesinde bir otomobil, refüjden atlayarak karşı yoldan gelen başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Refüjden atlayıp karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 2 yaralı

02 Mart 2023 Perşembe 19:53

 
  Kaza, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Darıca istikametinde seyir halinde olan Güven S. idaresindeki 41 ADS 024 plakalı Ford marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte refüjü aşarak seyir halinde olan Cemal D. yönetimindeki  66 AAH 903 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Cemal D. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Asım Y. ve Remzi Ö. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara alınarak ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 
   
  Caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı 
  Kaza sonrasında caddenin bir kısmı araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından, yol yeniden trafiğe açıldı. Karşı yola atlayan otomobilin sürücüsü Güven S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 




İHA
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KazaDaricaKocaeliGölcük
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