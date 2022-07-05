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Restoran önünde vurulan şahıs arabasını bırakıp kaçtı

İzmit’te bir restoranın önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Yaralanan şahsın terliklerini ve arabasını olay yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Restoran önünde vurulan şahıs arabasını bırakıp kaçtı

05 Temmuz 2022 Salı 11:13

 Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. İki grup birbirine kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan ismi öğrenilemeyen bir kişi, ayağındaki terlikleri ve arabasını da bırakarak olay yerinden kaçtı. Olaya karışan diğer şahısların da hızla bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Adrese gelen polis sokağı kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
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