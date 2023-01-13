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Restorana kurşun yağdırmışlardı, Sinan Ateş cinayetinin zanlıları olduğu ortaya çıktı

Darıca ilçesinde kar maskesiyle gelip bir otelin restoranına kurşun yağdıran ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan şüphelilerin, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in katil zanlıları olduğu ortaya çıktı.

Restorana kurşun yağdırmışlardı, Sinan Ateş cinayetinin zanlıları olduğu ortaya çıktı

13 Ocak 2023 Cuma 21:25

 
  Olay, 11 Ekim 2022 tarihinde Pelin Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana gelmişti. Yüzünde kar maskesiyle otelin önüne gelen şahıslar, tabanca ile otelin restoran bölümüne kurşun yağdırmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Nurgül Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığılmıştı. Ambulanslara alınan yaralılardan Nurgül Ş., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer şahıs ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.  
   
  Kar maskeli şahıslar Sinan Ateş cinayetinin zanlıları çıktı 
 Bu olayı gerçekleştiren şahısların, Ankara’da uğradığı suikast sonrasında öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in katil zanlıları olduğu ortaya çıktı. Cinayetin organizatörlerinden Doğukan Ç.’nin ifadesinde, olay günü otele bir araçla başka birisini öldürmek amacıyla geldiklerini, saldırıdan hemen sonra araca binerek kaçtıklarını, olayda başka kişilerin yaralandığını daha sonra öğrendiklerini söylediği ortaya çıktı. 
 


İHA
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Anahtar Kelimeler
KurşunlamaDaricaRestaurant
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