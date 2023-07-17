banner930
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Romanlar uyuşturucuya karşı savaş açtı

Kocaeli'de madde bağımlılarının Roman mahallelerinde rahatsızlık verdiğini belirten Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Kocaeli ve Türkiye’nin birçok ilinde maalesef madde kullanımına savaş açmış arkadaşlarımıza savaş açan birileri var. Burada çok tehlikeli bir durum var. Roman dernekleri gençlerimizin gelişimiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu mücadeleyi gösteren bizlerin hiç kimseden korkusu yok" dedi. KOCAELİ (İHA)

Romanlar uyuşturucuya karşı savaş açtı

17 Temmuz 2023 Pazartesi 18:01

Kocaeli'de Roman dernekleri, uyuşturucu kullanımına bağlı olarak Roman mahallelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, uyuşturucu ile kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğini ifade ederek, kimseden korkmadıklarını belirtti.

 "Madde kullanımına savaş açmış arkadaşlarımıza savaş açan birileri var"

Uyuşturucuyla kararlı mücadelenin önemine dikkat çeken Ahmet Çokyaşar, "Madde kullanan arkadaşların mahallelerde ciddi oranda rahatsızlık verdiği görülmektedir. Biz de Romanlar Konfederasyonu olarak, dernekler olarak, yıllardan beri bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapmaktayız. Özellikle gençlerimizin madde bağımlılığı noktasında bu konulardan uzaklaştırılması bağlamında ciddi çalışmalar yaptık. Fakat son zamanlarda görüyoruz ki, Kocaeli ve Türkiye’nin birçok ilinde maalesef madde kullanımına savaş açmış arkadaşlarımıza savaş açan birileri var. Burada çok tehlikeli bir durum var. Roman dernekleri bu milletin, bu çocukların gelişimiyle, gençlerimizin gelişimiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu mücadeleyi gösteren bizlerin hiç kimseden korkumuz yok. Bizim çocuklarımızı kim zehirliyorsa, bizim mahallelerimizde yıllardan beri vermiş olduğumuz mücadeleyi kamuoyunda yanlış ifade etmesine sebebiyet veriyorsa, bundan sonra bilmelidir ki Türkiye'deki bütün kanaat önderlerimizle karşılarındayız. Devletimizle, emniyetimizle, Valiliğimizle, İçişleri Bakanlığımızla büyük bir çalışma koordinesi içerisindeyiz" dedi.

Programa; AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Erkan Aksoy, İzmit Roman Dernekleri Konfederasyon Başkanı Ergin Akbulut, Romanlar Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı Volkan Ersoy, Körfez Romanlar Derneği Bayram Denizci ve basın mensupları katıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
"Bombayı görünce polisi aradım ama Türkçe bilmiyordum"
En mutlu günleri kana bulanmıştı: Sağdıç gözyaşlarıyla toprağa verildi En mutlu günleri kana bulanmıştı: Sağdıç gözyaşlarıyla...
Hacı adaylarının kabusu Kocaeli'de yakalandı Hacı adaylarının kabusu Kocaeli'de yakalandı
Düğün fotoğrafçısı en mutlu günde dehşet saçtı: 2 ölü 4 yaralı Düğün fotoğrafçısı en mutlu günde dehşet...
Çakmak istediği kişiyi silahla vurarak yaraladı Çakmak istediği kişiyi silahla vurarak yaraladı
Genç adam parkta ölü bulundu Genç adam parkta ölü bulundu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

"Bombayı görünce polisi aradım ama Türkçe...
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında bombayı bırakan Ahlam...

Haberi Oku