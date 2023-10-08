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Sağlık ocağında terör estiren saldırgan tutuklandı

Kocaeli'de aile sağlığı merkezinde 3 hekimi darp eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşine ise ev hapsi verildi.

Sağlık ocağında terör estiren saldırgan tutuklandı

08 Ekim 2023 Pazar 08:20

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta ve yakınları ile Doktor Serdar Erişti arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada N.T. ile oğlu O.T., doktor Serdar Erişti'yi darp etti. Olayı ayırmaya çalışan Ahmet Murat Kazan ve Yılmaz Sarıkaş isimli iki doktor da N.T. ile O.T. tarafından darp edildi. Olay sonrasında saldırganlar kaçarken yaralanan 3 hekim çevre hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması neticesinde olaya karışan N.T. ve eşi G.T. yakalanarak adliyeye sevk edildi, oğlu O.T. ise hala firari durumda. Yakalanan N.T., kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi G.T.'ye ise ev hapsi verildi.



İHA
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