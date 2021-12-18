Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

Bekirdere Mahallesi'nde ikamet eden S.C. (36) dün, görme kaybı ve solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan S.C, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
AA
İzmit ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Bekirdere Mahallesi'nde ikamet eden S.C. (36) dün, görme kaybı ve solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan S.C, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.