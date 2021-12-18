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Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

İzmit ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

18 Aralık 2021 Cumartesi 20:43

Bekirdere Mahallesi'nde ikamet eden S.C. (36) dün, görme kaybı ve solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan S.C, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



AA
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