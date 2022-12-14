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Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücü Kocaeli'de defnedildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Savaş Kılıç'ın (48) cenazesi, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde toprağa verildi.

Sakarya'da trafik kazasında ölen sürücü Kocaeli'de defnedildi

14 Aralık 2022 Çarşamba 21:56

Kılıç'ın cenazesi, yakınlarınca hastane morgundan alınarak Kullar Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen cenaze töreninde Kılıç'ın ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Evli ve 4 çocuk babası Kılıç'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kullar Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Kılıç'ın ailesi ve yakınları, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral, bazı siyasi partilerin temsilcileri, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün bariyere çarptıktan sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü Savaş Kılıç hayatını kaybetmiş, yanındaki iş insanı Erhan Rahmi D. (44) yaralanmıştı.
Yaralının tedavisi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.


AA
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