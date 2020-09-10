Savcı ve polis olduklarını söyleyen dolandırıcılar yakalandı

31 Ağustos'ta kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla irtibat kurdukları Karamürsel ilçesindeki bir kişiden adının suç örgütüne karıştığını belirterek 5 bin avro istedi. Bankadan parayı çeken kişi, belirlenen yerde şüphelilerle buluşarak parayı teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan kişinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler M.S, Y.İ, M.A. ve M.R.A'yı düzenledikleri operasyonla İstanbul'da yakaladı.Kocaeli'ye getirilen şüphelilerden M.A. ve M.R.A, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Y.İ. ve M.S. ise adliyeye sevk edildi.





AA