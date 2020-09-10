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Savcı ve polis olduklarını söyleyen dolandırıcılar yakalandı

Telefonla aradıkları bir kişiyi, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırdığı öne sürülen 4 zanlı İstanbul'da gözaltına alındı.

Savcı ve polis olduklarını söyleyen dolandırıcılar yakalandı

10 Eylül 2020 Perşembe 13:47

31 Ağustos'ta kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla irtibat kurdukları Karamürsel ilçesindeki bir kişiden adının suç örgütüne karıştığını belirterek 5 bin avro istedi. Bankadan parayı çeken kişi, belirlenen yerde şüphelilerle buluşarak parayı teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan kişinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler M.S, Y.İ, M.A. ve M.R.A'yı düzenledikleri operasyonla İstanbul'da yakaladı.Kocaeli'ye getirilen şüphelilerden M.A. ve M.R.A, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar Y.İ. ve M.S. ise adliyeye sevk edildi.



AA
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