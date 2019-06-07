Savcılıktan Açıklama

Çayırova’da önceki sabah saatlerinde çıkan fabrika yangını kent ve ulusal gündeme oturdu. Yangın sonrası akıllardaki soru işaretleri yerini korurken Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı resmi bir açıklama yayınladı. Yangın sorası ölü sayısının 5’e yükseldiği yönündeki iddiaların açıklama ile birlikte asılsız olduğu ortaya çıktı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre: 06/06/2019 günü saat 10:00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No:15 sayılı adreste bulunan Akpınar Tekstil isimli iş yerinde yangın çıktığı, içeride bayram mesaisi nedeniyle yaklaşık 30 kişi olduğu, yangının başladığı andan itibaren çalışanların dışarı çıktıkları, çıkan yangından dolayı içeride kalmış olduğu düşünülen şahısların kurtarma çalışmaları ve yangını soğutma işlemi devam etmekte olup, yangında ölen şahıs sayısının 4 olduğu ve yanmış şekilde oldukları anlaşılmıştır.

ARAŞTIRMA DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda soruşturma başlatıldığı ve olayın soruşturulması için 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, maddi gerçeğin tüm yönleriyle aydınlatılması için olay yerinde araştırma ve inceleme devam etmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Tüm basın/yayın kuruluşları ve kamuoyuna duyurulur.