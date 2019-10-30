ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuyla çarpıştı

İzmit'de sebzeli yüklü kamyonun hafriyat kamyonuyla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sebze yüklü kamyon hafriyat kamyonuyla çarpıştı

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:16

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Sami A. idaresindeki 54 LB 037 plakalı sebze yüklü kamyon, Yahyakaptan Mahallesi mevkisinde Mehmet Ali M'nin kullandığı 34 UU 3270 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. 

Kazada her iki kamyon da bariyerlere çarparak durabilirken, sebze yüklü kamyon sürücüsü Sami A. ve yanındaki Emre Y. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan yolun İstanbul istikameti, kamyonların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. 





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü
Kocaeli'de baba ve kızının öldüğü patlama Kocaeli'de baba ve kızının öldüğü patlama
Kocaeli'deki sosyal medyadan terör propagandası iddiası Kocaeli'deki sosyal medyadan terör propagandası...
İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 75 gözaltı İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı...
Kocaeli'deki silahla yaralama Kocaeli'deki silahla yaralama
Zabıta hizmetleri, vatandaşın gönlünü kazanıyor Zabıta hizmetleri, vatandaşın gönlünü kazanıyor
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü
Gölcük'de kontrolden çıkan otomobil dereye düştü.

Haberi Oku