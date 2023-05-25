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Şehit Mezarlarına Saldırmıştı, Cezası Belli Oldu

Kocaeli'de 4 şehit mezarına "PKK" yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan sanığın yargılandığı davanın duruşmasında cezai ehliyetinin tam olduğu açıklandı. Mahkeme heyeti sanığa, 3 yıl 9 ay hapis ve 14 bin 200 TL para cezası verdi.

Şehit Mezarlarına Saldırmıştı, Cezası Belli Oldu

25 Mayıs 2023 Perşembe 16:32

 Olay, 6 Kasım 2021 tarihinde Körfez Asri Mezarlığın şehitlik bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Ş., Emre Kaan Arlı (2005 yılında Siirt’te PKK tarafından şehit edildi), Halil İbrahim Arslan (2006 yılında PKK tarafından Hakkari'de şehit edildi), Düzgün Kılavuz (1996 yılında Sivas'ta PKK tarafından şehit edildi) ve Başar Baran Varlı’nın (1995 yılında PKK tarafından Bingöl'de şehit edildi) mezarlarına çirkin saldırı gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerlerin mezarlarına "PKK" yazan ve bunun fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan F.Ş., şehit mezarlarını pislettiğini de söyleyerek küfürler etmişti. Paylaşımın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmiş ve gözaltına almıştı. Zanlı, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 
 
  Ceza ehliyetinin tam olduğu oy çokluğuyla karar verildi 
  "Zincirleme şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak", 4 kez "kişinin hatırasına hakaret", 4 kez "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan hakkında dava açılan F.Ş.'nin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sadece sanık avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan gelen raporu okuyarak, sanık F.Ş.'nin cezai ehliyetinin tam olduğunu oy çokluğuyla karar verildiğini açıkladı. 
   
 Karar verildi 
 Mahkeme heyeti sanık F.Ş.'nin, "Zincirleme şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, 4 kez "kişinin hatırasına hakaret", 4 kez "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından da toplam 14 bin 200 TL para cezasına çarptırıldı.  
 


İHA
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