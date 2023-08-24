Şehrin önemli güzergahlarına anlık kontrol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik teknolojik çalışmalara ağırlık veriyor. Bu çerçevede şehir akıllı ulaşım sistemleriyle donatılıyor. Kurulan akıllı ulaşım sistemleri ile ana akslar başta olmak üzere kavşaklardaki trafik akışı bluetooth tabanlı sensör sistemiyle takip ediliyor. Bluetooth tabanlı trafik sensör sistemiyle kent için önemli olan ve yoğun olarak kullanılan D-100 ile D-130 karayolları ile şehirdeki diğer ana arterler kontrol ediliyor. Önemli kavşaklar, çarşı merkezleri ve belirlenen noktalara konumlandırılan 90 sensör, araçların kalkış ve varış güzergahlardaki trafik akış hızlarını anlık olarak ölçüyor.

Sensörler trafikte seyir halinde olan araç ve yolcuların bluetooth sistemlerine ait MAC (Ortam Erişim Yöntemi) bilgilerinin toplayarak sunucuda depolamakta, bu veriler özel algoritmalardan geçirilerek yola ait hız bilgisi, belirli hedeflere ait ulaşım süresi ve yaklaşık olarak araç sayısı gibi bilgileri oluşturuyor. Ölçümlerden elde edilen verilerden belirlenen varış süreleri, varsa alternatif yolların süreleri ile birlikte 14 değişken elektronik mesaj ekranı üzerinden sürücülere çevrimiçi olarak paylaşılıyor. Şu an için 90 kurulu sensörlerin sayısı 2023 yılı içerisinde 250’ye, değişken elektronik mesaj ekranı 24’e çıkarılacak. 2024 yılı içerisinde projenin 3. etabına devam edilecek. Bu etapta sensör sayısının 400’e çıkarılması, ana arterler dışındaki önemli yollarında sisteme dahil edilip, il genelindeki önemli ulaşım akslarının yüzde 90’ı ölçümlenerek yönetilebilmesi hedefleniyor. Ayrıca 400 sensör montajı tamamlandığında şehrin trafiği değişken elektronik mesaj ekranıyla birlikte anlık olarak vatandaşların kullanımına mobil uygulama ile sunulacak.

İHA