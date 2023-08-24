ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehrin önemli güzergahlarına anlık kontrol

Kocaeli'de kent genelindeki önemli ana ulaşım aksları ve yoğun kavşaklardaki trafik akışı akıllı sistemlerle vatandaşlara bildiriliyor.

Şehrin önemli güzergahlarına anlık kontrol

24 Ağustos 2023 Perşembe 12:41

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik teknolojik çalışmalara ağırlık veriyor. Bu çerçevede şehir akıllı ulaşım sistemleriyle donatılıyor. Kurulan akıllı ulaşım sistemleri ile ana akslar başta olmak üzere kavşaklardaki trafik akışı bluetooth tabanlı sensör sistemiyle takip ediliyor. Bluetooth tabanlı trafik sensör sistemiyle kent için önemli olan ve yoğun olarak kullanılan D-100 ile D-130 karayolları ile şehirdeki diğer ana arterler kontrol ediliyor. Önemli kavşaklar, çarşı merkezleri ve belirlenen noktalara konumlandırılan 90 sensör, araçların kalkış ve varış güzergahlardaki trafik akış hızlarını anlık olarak ölçüyor. 
 Sensörler trafikte seyir halinde olan araç ve yolcuların bluetooth sistemlerine ait MAC (Ortam Erişim Yöntemi) bilgilerinin toplayarak sunucuda depolamakta, bu veriler özel algoritmalardan geçirilerek yola ait hız bilgisi, belirli hedeflere ait ulaşım süresi ve yaklaşık olarak araç sayısı gibi bilgileri oluşturuyor. Ölçümlerden elde edilen verilerden belirlenen varış süreleri, varsa alternatif yolların süreleri ile birlikte 14 değişken elektronik mesaj ekranı üzerinden sürücülere çevrimiçi olarak paylaşılıyor. Şu an için 90 kurulu sensörlerin sayısı 2023 yılı içerisinde 250’ye, değişken elektronik mesaj ekranı 24’e çıkarılacak. 2024 yılı içerisinde projenin 3. etabına devam edilecek. Bu etapta sensör sayısının 400’e çıkarılması, ana arterler dışındaki önemli yollarında sisteme dahil edilip, il genelindeki önemli ulaşım akslarının yüzde 90’ı ölçümlenerek yönetilebilmesi hedefleniyor. Ayrıca 400 sensör montajı tamamlandığında şehrin trafiği değişken elektronik mesaj ekranıyla birlikte anlık olarak vatandaşların kullanımına mobil uygulama ile sunulacak. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 35 kök kenevir ele geçirildi Kocaeli'de 35 kök kenevir ele geçirildi
Tıra çarpan otomobilden dumanlar yükseldi: 1 yaralı Tıra çarpan otomobilden dumanlar yükseldi: 1 yaralı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na Kıdemli Albay Murat Bozkurt atandı Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na Kıdemli...
Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar ölümden döndü Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı, Belediye...
Virajı alamaya kamyonet müftülük binası duvarına çarptı Virajı alamaya kamyonet müftülük binası duvarına...
Kocaeli'de 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Kocaeli'de 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kocaeli'de 35 kök kenevir ele geçirildi
Kocaeli'de bir ikamette yapılan aramada 35 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele...

Haberi Oku