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Sentetik Ecza Ele Geçirilen Operasyonda 5 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sentetik ecza ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Sentetik Ecza Ele Geçirilen Operasyonda 5 Şüpheli Yakalandı

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:40


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sentetik ecza ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kartepe'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sahte reçeteyle uyuşturucu etkisi bulunan sentetik ecza sattıkları iddia edilen K.T, S.Ç, S.A, K.T. ve E.Ç. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 216 sentetik ecza hap bulundu.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından adli işlem başlatıldı.

 

AA
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