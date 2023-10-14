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Servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 kara yolunda servis minibüsü ile belediye otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile belediye otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

14 Ekim 2023 Cumartesi 11:06

Sabah saatlerinde Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana gelen kazada F.K. idaresindeki 41 P 6470 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden T.İ. idaresindeki 41 AIH 557 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada servis minibüsünde bulunan bir işçi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.









İHA
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