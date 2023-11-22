banner957
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Servis minübüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü alev topuna döndü. Araçta bulunan işçiler ölümden kıl payı kurtuldu.

Servis minübüsü alev topuna döndü: İşçiler ölümden kıl payı kurtuldu

22 Kasım 2023 Çarşamba 10:44

Olay, Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis minibüsü, işçi indirdiği esnada alev topuna döndü. Diğer yolcular can havliyle kendini dışarı atarken 112 Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç hurdaya döndü. İşçilerin yara almaması büyük faciayı önledi.

Olay sebebiyle trafikte aksamalar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
D-100’de tır ile otomobil çarpıştı : 2 yaralı D-100’de tır ile otomobil çarpıştı : 2 yaralı
Aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi Aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi
Maaşlarını alamayan işçiler fabrikayı bastı Maaşlarını alamayan işçiler fabrikayı bastı
Dükkanın girişinde başından vurulan genç hayatını kaybetti Dükkanın girişinde başından vurulan genç hayatını...
Eşini öldürüp oğlunu yaralamıştı, intihar etti Eşini öldürüp oğlunu yaralamıştı, intihar...
Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

D-100’de tır ile otomobil çarpıştı : 2...
Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolu geçişinde aynı yönde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada...

Haberi Oku