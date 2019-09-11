banner429
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Servis sürücüsünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ailelerin tercih ettiği servisin şoförünü darbeden 3 şüpheli yakalandı.

Servis sürücüsünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:40

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir ortaokulun öğrencilerini geçen yıllarda da taşıyan servis sürücüsü ve aynı zamanda Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanvekili de olan Faruk Uca'nın darbedildiği ihbarı üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce bir servis firmasının çalışanı oldukları öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sopaların da kullanıldığı, 3 kişinin Uca'yı darbettiği görülüyor. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DaricaServis Sürücüsüne DarpGözaltı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Belediye etkinliğinde yer alan DJ hakkında suç duyurusu Belediye etkinliğinde yer alan DJ hakkında suç...
Eş zamanlı güvenlik önlemleri alındı! Eş zamanlı güvenlik önlemleri alındı!
Iraklı turistin gasbedildiği iddiası Iraklı turistin gasbedildiği iddiası
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Balçıkta Uyuşturucu Operasyonu Balçıkta Uyuşturucu Operasyonu
Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiası Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiası
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Belediye etkinliğinde yer alan DJ hakkında...
ADD Kocaeli Şubesince, İzmit Belediyesinin etkinliğinde sahne alan bir DJ'nin sosyal medya hesaplarından PKK...

Haberi Oku