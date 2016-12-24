Sevgilisinden ayrıldı kafasına sıktı

Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öğrenilen genç kurusıkı tabanca ile intihara kalkıştı. İddialara göre Olay Gebze Güzeller Mahallesi’nde meydana geldi. Gebze Güzeller Mahallesi 903 Sokakta bulunan bir evde oturan 23 yaşındaki İ.Ç., sevgisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği ve odasında tek başına oturduğu esnada başına dayadığı silahı ateşlediği öğrenildi. Silah sesi üzerine odaya giren annesi, oğlunu yerde hareketsiz bir şekilde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan İ.Ç. tedavi altına alındı. İ.Ç.'nin intihar etmek istediği silahın kurusıkı olduğu belirtilirken, silahı ateşlediği yerde kızarıklık ve yanık olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.