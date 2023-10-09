Sıfır araçların yüklü olduğu tır makaslama yaptı

Kaza, Yahyakaptan Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sonrasında kayganlaşan yolda 8 sıfır aracın yüklü olduğu 34 NT 0133 plakalı Ford marka tır, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, makaslama yaptı. Kazadan tır sürücüsü Ö.T. yara almadan kurtuldu, İstanbul istikameti ise trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çekici sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde tır yoldan kaldırıldı. Yaklaşık bir saat kapalı kalan trafik, tırın yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.













İHA