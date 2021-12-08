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Silahlı Kavgada Vurulan Baba İle Oğlu Yaralandı

Başiskele ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla yaralanan baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.

Silahlı Kavgada Vurulan Baba İle Oğlu Yaralandı

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:13

Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi'nde baba Ş.S. ve oğlu O.S. ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla açılan ateşle baba ile oğlu yaralandı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, caddede bekleyen T.Y'nin içerisinde bulunduğu hafif ticari araca da isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aracına kurşun isabet eden T.Y, gazetecilere, araçta beklediği sırada bağrışmaları duyduğunu söyledi.

Bu sırada bir kişinin silahla ateş etmeye başladığını belirten T.Y, "Aracıma kurşun isabet edince hemen ilerledim, ne olduğunu anlayamadım." dedi.



AA
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