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Silahlı terör örgütü mensuplarına maddi destek sağlayanlara operasyon

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde toplantılara katıldıkları, tutuklu bulunan örgüt mensuplarına maddi destek arayışı içinde oldukları tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Kocaeli ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, ikamet ve araçlarında çok miktarda materyal ele geçirildi.

Silahlı terör örgütü mensuplarına maddi destek sağlayanlara operasyon

25 Ekim 2023 Çarşamba 10:37

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü içerisinde sohbet ve toplantılara katıldıkları, tutuklu, hükümlü bulunan örgüt mensuplarına maddi destek arayışı içinde oldukları tespit edilen toplam 9 şüpheli tespit edildi. TEM Şube Müdürlüğünce Kocaeli ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda birçok doküman ve materyal ele geçirildi.







İHA
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