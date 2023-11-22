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Sınıftaki şiddete adli ve idari işlem başlatıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bir kız öğrencinin sınıfta arkadaşı tarafından darp edilmesine ilişkin, "Akran zorbalığı ve şiddet içeren görüntülerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmış, fail polis ekipleri tarafından alınmıştır" dedi.

Sınıftaki şiddete adli ve idari işlem başlatıldı

22 Kasım 2023 Çarşamba 15:45

Olay, Zehra Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 9'uncu sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Derince'de bir okulda meydana gelen akran zorbalığı ve şiddet içeren görüntülerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmış, fail polis ekipleri tarafından alınmıştır. İlim irfan yuvalarımız olan eğitim kurumlarında bu tür şiddet olaylarının meydana gelmesi kabul edilemez" dedi.



İHA
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