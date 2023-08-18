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Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde E.G. isimli şüpheli, tartıştığı A.B.'yi sokak ortasında tabanca ile bacağından vurup kaçtı.

Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

18 Ağustos 2023 Cuma 11:44

  Olay, 02.00 sıralarında Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Tezler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. ile A.B. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.G. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak A.B.'ye 4 el ateş etti. Kuruşlardan biri A.B.'nin sağ bacağına isabet ederken, E.G. koşarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.B. ambulansa alınarak Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 
  Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 


İHA
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