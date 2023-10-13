Sokakta Oynarken Otomobilin Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kaza, Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Ethem Paşa Caddesi Pazar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 YN 253 plakalı Mercedes marka otomobil, geri geri geldiği sırada sokakta oynayan 5 yaşındaki Buğra T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk kafasına aldığı darbeyle hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.











Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA