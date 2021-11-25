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Sosyal Medyada Provokatif Paylaşım İddiasıyla 2 Kişi Yakalandı

Kocaeli'de döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ederek sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medyada Provokatif Paylaşım İddiasıyla 2 Kişi Yakalandı

25 Kasım 2021 Perşembe 15:56


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ederek sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları manipüle eden ve sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile halkı sokağa çağıran" kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan E.E.B. ve Y.B. hakkında, "Suç işlemeye tahrik" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.



AA
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