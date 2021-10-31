ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Suç örgütü ele başı" olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz tahliye edildi

"Suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla 2005 yılından bu yana tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz, cezaevinden salıverildi.

31 Ekim 2021 Pazar 19:54

Kandıra ilçesindeki Kocaeli 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yılmaz, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "nitelikli yağma", "tehdit", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilen Yılmaz, 32 yıllık cezadan beraat etti.

Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından infaz süresi tamamlanan Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece geç saatlerde tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliSeddar YavuzTahir Büyükakın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu Park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu
Komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında Komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanık hakim...
Zabıtan manav denetimleri Zabıtan manav denetimleri
Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Trafik Kazalarında 2 Sürücü Yaralandı Trafik Kazalarında 2 Sürücü Yaralandı
1 Şahıs Uyuşturucu Maddelerden Gözaltına Alındı 1 Şahıs Uyuşturucu Maddelerden Gözaltına Alındı
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu
Karamürsel ilçesinde, park halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Haberi Oku