banner945
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şüphe üzerine durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken araç sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

07 Ekim 2023 Cumartesi 11:02

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince Körfez ilçesi Hereke mevkiinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan arama ve kimlik kontrolünde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler yapılan işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü M.E. ise gözaltına alındı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi: 1'i çocuk 5 yaralı Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi:...
Sağlık ocağını basıp doktorları darp ettiler Sağlık ocağını basıp doktorları darp ettiler
Evden 150 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli yakalandı Evden 150 bin TL'lik ziynet eşyası çalan şüpheli...
50 torun sahibi Memnune nine 110 yaşında hayatını kaybetti 50 torun sahibi Memnune nine 110 yaşında hayatını...
Başkan Özlü, Seymen'de Vatandaşlarla Buluştu Başkan Özlü, Seymen'de Vatandaşlarla Buluştu
(VİDEOLU)Babasını Vuran Genç Serbest Bırakıldı (VİDEOLU)Babasını Vuran Genç Serbest Bırakıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Tırın çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi:...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın otomobile çarpması neticesinde 5 kişi yaralandı. Otomobilin arka bölümü...

Haberi Oku