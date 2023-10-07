Şüphe üzerine durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince Körfez ilçesi Hereke mevkiinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan arama ve kimlik kontrolünde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler yapılan işlemleri sonrasında Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Araç sürücüsü M.E. ise gözaltına alındı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA