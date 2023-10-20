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Taciz iftirası iddiasıyla eski kiracısını öldürmüştü, 25 yıl ceza aldı

Kocaeli'de eski kiracısını av tüfeğiyle vurarak öldüren sanık son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, "Bir anlık öfkeyle olay yaşandı" diyen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Taciz iftirası iddiasıyla eski kiracısını öldürmüştü, 25 yıl ceza aldı

20 Ekim 2023 Cuma 10:37

Olay, 13 Eylül 2021 tarihinde Mersincik Mahallesi 17 Ağustos Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Evinin bahçesinde komşusunun saçlarını tıraş eden Salih Çelik'in (57) yanına eski ev sahibi ve komşusu olan Mustafa A. geldi. Mustafa A., av tüfeğiyle Salih Çelik'e iki el ateş ederek sırtından ve karnından vurdu. Salih Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Mustafa A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

"Taciz iddiasıyla bana iftira attılar"

Hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık Mustafa A.'nın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa A., Salih Çelik'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Mustafa A., "Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Sebepsiz yere kimse kimseyi vurmaz. Çelik ailesi, mahallede kin ve nefrete dayalı aleyhime beyanlarda bulunmuştur. Kadınları taciz ettiğim iddiasıyla bana iftira attılar. Salih benim kadınlara sarkıntılık yaptığım dedikodusunu çıkardı. Olay bu sebeple meydana geldi. Bir anlık öfkeyle olay yaşandı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi de uygulayarak, kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.





İHA
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