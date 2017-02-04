Talihsiz işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Öğrenilen bilgi ve iddialara göre; İzmit Bekirdere Mahallesi Doğan Sokak adresinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası inşaat işçisi Muhammet Derin(41) 10 gün önce İzmit Yeşilova Mahallesinde çalıştığı inşaattan yere düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Muhammet Derin 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Derin’in cenazesi Bahar Camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.