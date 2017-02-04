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Talihsiz işçi yaşam mücadelesini kaybetti

ekirdere Mahallesi Doğan Sokak adresinde ikamet eden ve 10 gün önce çalıştığı inşaatta düşerek ağır yaralanan Muhammet Derin (41) verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Talihsiz işçi yaşam mücadelesini kaybetti

04 Şubat 2017 Cumartesi 22:23

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Öğrenilen bilgi ve iddialara göre; İzmit Bekirdere Mahallesi Doğan Sokak adresinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası inşaat işçisi  Muhammet Derin(41) 10 gün önce  İzmit Yeşilova Mahallesinde  çalıştığı inşaattan yere düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Muhammet Derin 10 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Derin’in cenazesi  Bahar Camiinde kılınan  ikindi namazı sonrası Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.

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Talihsiz Işçi Yaşam Mücadelesini Kaybetti
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