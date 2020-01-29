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Tanker ile otomobil çarpıştı

Karamürsel ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tanker ile otomobil çarpıştı

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:21

Alınan bilgiye göre, Ereğli Arifhoca Mahallesi D-130 kara yolundan İzmit yönüne seyreden B.Ç'nin (43) kullandığı 34 PG 0588 plakalı tanker ile H.T. (74) yönetimindeki 41 ACF 355 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.T. ve H.G, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki yönde kontrollü verilen trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.




AA
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