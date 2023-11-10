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Tartıştığı 2 kadını tabancayla vurdu, olay yerinde gözaltına alındı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iş yerinde çıkan tartışmada bir şüpheli, 2 kadını tabancayla vurdu. Şüpheli, polis ekiplerince olay yerinde suç aletiyle gözaltına alındı.

Tartıştığı 2 kadını tabancayla vurdu, olay yerinde gözaltına alındı

10 Kasım 2023 Cuma 14:38

Olay, Emekevler Mahallesi Paşadağ Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri içinde G.K. ile N.K. ve N.Ü. isimli kadınlar arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle G.K. tabancasını çıkartarak ateş etti. Kurşunların hedefi olan N.K. ile N.Ü. kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince G.K. suç aletiyle olay yerinde gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan N.K. ile N.Ü., özel hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri cadde ve iş yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



İHA
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