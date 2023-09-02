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Tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurup kaçtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir şüpheli, tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurdu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurup kaçtı

02 Eylül 2023 Cumartesi 10:24

Olay, Ulus Mahallesi 2140 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y sokak ortasında kimliği belirsiz bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkartarak A.Y.’ye iki el ateş etti. Mermilerden birinin sol bacağına isabet ettiği A.Y. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aracına binerek kaçtı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan ikilinin daha önce ev arkadaşı olduğu iddia edildi

Olay yeri inceleme ekipleri alanda incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





İHA
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