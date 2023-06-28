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Tartıştıkları komşularını baltayla ağır yaralayan baba ve oğul tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde komşular arasında yaşanan kavgada baba ile oğul, komşularını baltayla başından yaraladı. Komşuları ağır şekilde yaralanırken, baba ile oğul ise tutuklandı.

Tartıştıkları komşularını baltayla ağır yaralayan baba ve oğul tutuklandı

28 Haziran 2023 Çarşamba 22:41

Olay, dün Gölcük'ün Donanma Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. ve oğlu M.K. ile komşuları N.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında İ.K. ile M.K.’nin N.Ş.’nin başına baltayla vurdukları öğrenildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan N.Ş.’nin entübe edildiği öğrenildi. İ.K. ile M.K. ise polis ekiplerince tamamlanan işlemlerin ardından bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İHA
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