06 Ocak 2021
06.01.2021 günü TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde;
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6.500 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü,
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3.100 adet gümrük kaçağı muhtelif akıllı cihaz bataryası,
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450 adet gümrük kaçağı kemer,
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450 adet gümrük kaçağı mekanizmalı bıçak,
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220 adet gümrük kaçağı kamp kaşık çatal seti,
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50 adet gümrük kaçağı kamp küreği ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili 2 gönderici firma yetkilisi hakkında 5607 S.K.M. suçundan gerekli adli işlemler yapılmaktadır.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ