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TEM Otoyolu Üzerinde Durdurulan Bir Araçta Yapılan Arama

Emniyet Müdürlüğümüzce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında

TEM Otoyolu Üzerinde Durdurulan Bir Araçta Yapılan Arama

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:20

                                                     

                            06 Ocak 2021 

 

06.01.2021 günü TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde; 

  • 6.500 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü, 

  • 3.100 adet gümrük kaçağı muhtelif akıllı cihaz bataryası, 

  • 450 adet gümrük kaçağı kemer, 

  • 450 adet gümrük kaçağı mekanizmalı bıçak, 

  • 220 adet gümrük kaçağı kamp kaşık çatal seti, 

  • 50 adet gümrük kaçağı kamp küreği ele geçirilmiştir.  

 Konu ile ilgili gönderici firma yetkilisi hakkında 5607 S.K.M. suçundan gerekli adli işlemler yapılmaktadır. 

 Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

                                                                    KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 


 

 

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