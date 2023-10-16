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TEM Otoyolu'nda demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde demir yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Demirler yola savrulurken, tır sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu'nda demir yüklü tır devrildi: 1 yaralı

16 Ekim 2023 Pazartesi 09:44

Kaza, Çayırova ilçesi TEM Otoyolu bağlantı kavşağı üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt T. idaresindeki 41 LK 186 plakalı Mercedes marka tır, virajı alamayarak yan yattı. Tırda yüklü olan demir direkler de yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü. Vinç yardımıyla tır ve demirlerin yoldan kaldırılmasıyla trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.









İHA
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