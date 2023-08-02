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TEM'de dinlenme tesisinden çıkan otomobile tır çarptı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tırın dinlenme tesisinden çıkan otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

TEM'de dinlenme tesisinden çıkan otomobile tır çarptı

02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:37

Kaza, TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Gültepe Dinlenme Tesislerinden çıkan G.A idaresindeki 34 CPL 937 plakalı Volkswagen marka otomobile, İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.Ş. hakimiyetindeki 68 BE 095 plakalı Mercedes marka tır çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerlere çarpan otomobil emniyet şeridine alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.







İHA
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