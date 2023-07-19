banner930
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TEM'de hız gösterge ibresi 140'ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından kamyona çarptıktan sonra durabildi. Aynı araçta bulunan 7 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü.

TEM'de hız gösterge ibresi 140'ta takılı kalan otomobilden 7 yaralı çıkarıldı

19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:20

Kaza, TEM Otoyolu Dilovası ilçesi Dilderesi Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Y. idaresindeki 34 JL 9337 plakalı BMW marka otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde önce yol kenarındaki bariyerlere ardından 34 ECA 249 plakalı Iveco marka kamyona çarptı. Otomobil bir süre savrulduktan sonra durabildi. Feci kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Otomobilin içerisinde bulunan 7 kişiden sıkışanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 7 kişi de yaralı olarak hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından adeta hurdaya dönen otomobilin hız gösterge ibresinin 140 kilometre hızda takılı kaldığı görüldü. Kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, kazadan dolayı trafikte aksamalar yaşandı. Trafik polisleri, güvenli geçişleri sağlamak için yolu kontrollü olarak tek şeritten verdi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.











İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yangını fark eden baba ile kızı dışarı çıkarak kurtuldu Yangını fark eden baba ile kızı dışarı çıkarak...
TEM’de tırdan devrilen yüklere otomobil çarptı, trafik felç oldu: 3 yaralı TEM’de tırdan devrilen yüklere otomobil çarptı,...
Çelik kasa hırsızlarına eş zamanlı operasyon şoku Çelik kasa hırsızlarına eş zamanlı operasyon...
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 560 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi Şüphe üzerine durdurulan araçtan 560 gümrük...
Düğün evi basan baba ve oğulları adliyeye sevk edildi Düğün evi basan baba ve oğulları adliyeye sevk...
Kuyuda can pazarı Kuyuda can pazarı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Yangını fark eden baba ile kızı dışarı...
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tek katlı betonarme evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan baba...

Haberi Oku