TEM’de kamyona çarpan lüks otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Kartepe ilçesi Uzunbey mevkii TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine giden C.B. hakimiyetindeki 33 AGA 730 plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde giden M.K. idaresindeki 54 SK 986 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyona saplanan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Sürücü C.B. ve sağ ön koltuktaki Gökhan Usanmaz ile Y.B. isimli yolcu otomobilde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Lüks otomobil kağıt gibi ezildi

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri otomobil sürücüsü C.B. ile arka koltuktaki yolcu Y.B.’yi sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Gökhan Usanmaz’ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. 2 yaralı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri otomobilin kapısını keserek Gökhan Usanmaz’ı dışarıya çıkarttı.

Polis ekiplerince yapılan incelmelerinin ardından Gökhan Usanmaz’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.













İHA